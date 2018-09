Waterpolo: AZC Alphen naar tweede ronde Champions League

ALPHEN AAN DEN RIJN - AZC Alphen heeft zich zaterdagochtend geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De regerend landskampioen en bekerhouder uit Alphen aan den Rijn was in het Franse Strasbourg met 9-6 te sterk voor de kampioen van Malta, Valletta.

De Alphenaren kwamen nog wel op achterstand, maar aan de hand van Filip Coric - die drie keer op rij scoorde - nam AZC een 3-1 voorsprong. Dejan Indjic (drie doelpunten), Jacopo Mandolini en Sebastiaan van Mil consolideerden de voorsprong: 8-6.

In het laatste kwart hield AZC het voordeel vast, zonder dat de overwinning in gevaar kwam. Een halve minuut voor tijd scoorde Laszlo Nagy de 9-6 en besliste daarmee de wedstrijd. AZC mist dit weekend in Strasbourg een van zijn sterspelers, de Griek Andreas Miralis is niet van de partij.



Vier wedstrijden in 33 uur tijd

In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de Champions League neemt AZC het in het weekend van 14-16 september op tegen Jadran (Montenegro), Strasbourg (Frankrijk), Terrassa (Spanje) en Valletta (Malta). In een poule van vijf, dat wordt afgewerkt in Strasbourg, gaat de top-4 door naar de volgende ronde.

Vrijdag verloor AZC van Terrassa (12-9) en Strasbourg (12-6). Zaterdagavond staat nog de wedstrijd tegen Jadran op de rol. Strasbourg en Jadran zijn met afstand de sterksten in de poule. Terrassa is ongeveer gelijkwaardig aan AZC en Valletta werd voorafgaand als zwakker betiteld. Samen met Strasbourg, Jadran en Terrassa gaat AZC naar de tweede voorronde.



Tweede voorronde

Die tweede voorronde van de Champions League wordt in het weekend van 28-30 september gespeeld. In een poule van vier strijdt AZC om twee tickets voor de allesbeslissende derde voorronde. De winnaars van de derde voorronde kwalificeren zich voor het hoofdtoernooi. De derde voorronde gaat over een thuis- en uitwedstrijd.

In totaal plaatsen vier ploegen zich via de kwalificaties voor de Champions League. Vorig seizoen had AZC een wildcard voor het hoofdtoernooi. De Alphenaren verloren toen alle veertien wedstrijden. De vier teams die de beslissende kwalificatierondewedstrijden verliezen, stromen door naar de laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van de Euro Cup.