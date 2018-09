IN BEELD: Hoedjesgekte in Den Haag in aanloop naar Prinsjesdag

DEN HAAG - Hoedenontwerpers hebben zaterdagmiddag een voorproefje gegeven op Prinsjesdag. Tijdens de PrinsjesHatwalk lieten verschillende ontwerpers hun mooiste hoedjes aan het publiek zien.

De PrinsjesHatwalk bestaat uit verschillende onderdelen: een ontwerpwedstrijd voor studenten, hoedjes van politici en een show met herenhoeden.

In aanloop naar Prinsjesdag zijn er meer activiteiten in de Haagse binnenstad. Zo is er een PrinsjesFotoprijs voor de beste politieke foto, zijn er verschillende debatten en houden cabaretiers politici tegen het licht tijdens het Prinsjescabaret.

