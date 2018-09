Koploper Quick Boys boekt bij SteDoCo vierde overwinning op rij

KATWIJK - Quick Boys blijft het goed doen in de Derde Divisie. De Katwijkers boekten zaterdag een krappe zege bij SteDoCo (0-2). De ploeg van trainer Erik Assink staat met twaalf punten uit vier wedstrijden bovenaan in de Derde Divisie. De witblauwen hebben als enige ploeg in de competitie alle wedstrijden gewonnen tot nu toe.

Uit een vrije trap schoot Raymond Baten de bal halverwege de tweede helft in de kruising. Quick Boys, dat vooral in het eerste kwart van de wedstrijd veel moeite had met SteDoCo, moest even later op 0-2 komen. Maar Kelvin Maynard faalde vanaf elf meter, nadat de overtreding in het strafschopgebied op hem werd gemaakt, en verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien.

Daardoor bleef het spannend bij de nummer drie van de Derde Divisie, dat op voorhand slechts twee punten minder had dan de Katwijkers. Tot het moment dat Jesse van Nieuwkerk naar de grond ging en Quick Boys opnieuw een strafschop kreeg. Deze keer ging Kay Tejan achter de bal staan en schoot de bal in de touwen.

Scoreverloop SteDoCo - Quick Boys 0-2 (0-0): 0-1 Raymond Baten, 0-2 Kay Tejan.