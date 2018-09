Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Gaat ADO Den Haag met topscorer El Khayati stunten tegen PSV? Nasser El Khayati wordt gefeliciteerd door Tomáš Necid (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag is in the winning mood en heeft met Nasser El Khayati de topscorer van de eredivisie in huis. Bij PSV kijken ze reikhalzend uit naar het Champions League-duel tegen Barcelona van komende week en is de wedstrijd tegen ADO vooral een verplicht nummer. Zijn dat ingrediënten voor een stunt van de mannen van Fons Groenendijk tegen de regerend landskampioen? Mis niets van de wedstrijd tussen ADO en PSV via ons liveblog.

