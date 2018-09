Rijnsburgse Boys hard onderuit op eigen veld tegen Kozakken Boys

RIJNSBURG - Dankzij drie treffers in de laatste tien minuten van de eerste helft heeft Kozakken Boys zaterdag Rijnsburgse Boys verslagen. Ahmed El Azzouti (strafschop), Jeffrey Rijsdijk (ingestudeerde hoekschop) en opnieuw El Azzouti (schot binnen 'de zestien') zorgden voor de 0-3 stand bij rust.

Rijnsburgse Boys had de hoop snel in de tweede helft te scoren om de spanning terug te brengen. Maar de aansluitingstreffer viel pas tien minuten voor tijd, veel te laat om nog aanspraak te maken op een gelijkspel.

Het is de eerste nederlaag van het seizoen voor Rijnsburgse Boys, dat uit de eerste drie wedstrijden in de Tweede Divisie zeven punten had verzameld.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Kozakken Boys 1-3 (0-3): 0-1 Ahmed El Azzouti (strafschop), 0-2 Jeffrey Rijsdijk, 0-3 Ahmed El Azzouti, 1-3 Wesley Goeman.