Katwijk buigt in tweede helft achterstand om tegen VVSB en wint

KATWIJK - Met veel moeite heeft Katwijk zaterdag gewonnen van VVSB. Het werd 2-1 voor de regerend kampioen van de Tweede Divisie. Voor Katwijk is het de tweede zege van het seizoen, voor VVSB de eerste nederlaag.

De bezoekers uit Noordwijkerhout namen in de bollenstreekderby de leiding. Tommy Bekooij scoorde na een kwartier voetballen 0-1. Katwijk was beter, maar moest op een strafschop in de tweede helft wachten totdat het op gelijke hoogte kwam. Marciano Mengerink schoot de penalty binnen. In de omschakeling was het diezelfde Mengerink die in de slotfase voor de 2-1 zorgde.

Op dat moment had Ruben Valk het veld al geblesseerd verlaten. Menno de Jong verving de doelman van VVSB en voorkwam met een fraaie redding dat Norair Mamedov via een twee-tegen-twee-situatie de wedstrijd kon beslissen. Vlak voor het verstrijken van de speeltijd verzuimde VVSB nog een grote kans op de 2-2 te verzilveren.

Scoreverloop Katwijk - VVSB 2-1 (0-1): 0-1 Tommy Bekooij, 1-1 Marciano Mengerink (strafschop), 2-1 Marciano Mengerink.