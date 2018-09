Deel dit artikel:













Voetbal en kunst: 'schitterend spandoek' voorafgaand aan ADO - PSV Spandoek voorafgaand aan ADO Den Haag - PSV, medio Oktober zendt Omroep West hier een documentaire over uit | Foto Omroep West

DEN HAAG - Voorafgaand aan de wedstrijd van ADO Den Haag tegen PSV werd er een schitterend spandoek getoond. Het doek was een project van de Haagse supporters Patrick en Marcel in samenwerking met kunstenaar Philip Akkerman. Akkerman is bekend van zijn ruim vierduizend zelfportretten.

Omroep West zendt medio oktober een minidocumentaire uit over de samenwerking. In de documentaire is te zien dat ze gedrieën de laatste hand leggen aan het doek. Ook wordt gekeken hoe het spandoek in het stadion omhoog wordt gehesen en hoe de drie kunstenaars terugkijken op de samenwerking. Hamvraag tijdens de documentaire is: gaan voetbal en kunst samen? Een voorproefje op het antwoord was vlak voor de wedstrijd tegen PSV te zien. LEES OOK: LIVEBLOG: Gaat ADO Den Haag met topscorer El Khayati stunten tegen PSV?