ADO Den Haag weet zich geen raad met dodelijk effectief PSV

Elson Hooi van ADO Den Haag en Steven Bergwijn in duel (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in eigen huis met 7-0 verloren van PSV. ADO ging na een tamme eerste helft met een 2-0 achterstand rusten. De tweede helft kwamen de mannen van Fons Groenendijk beter voor de dag, PSV toonde zich echter uiterst effectief en scoorde maar liefst vijf keer. Twee daarvan kwamen uit een strafschop.

Vlak voordat scheidsrechter Bas Nijhuis floot voor het begin van de eerste helft, toonden de supporters van ADO een spandoek. Topscorer Nasser El Khayati stond centraal op het kunstwerk. Het spandoek was spectaculairder dan het begin van de wedstrijd.

De eerste helft was weinig verheffend. PSV deelde via spits Luuk de Jong soms wat speldenprikjes uit, maar echt gevaarlijk werd het niet voor het doel van ADO-keeper Indy Groothuizen. Daar veranderde wat in toen Lex Immers de bal zomaar bij PSV inleverde. Hirving Lozano profiteerde en bracht na twintig minuten spelen de Eindhovenaren op voorsprong.

Grotere achterstand op slag van rust

Daarna probeerde ADO wat terug te doen, maar de verdediging van de Brabanders kon de groengele aanval op afstand houden. Toen beide teams zich klaarmaakten voor de rust, viel er toch nog een doelpunt te noteren. Luuk de Jong kopte de 0-2 uit een voorzet van Angeliño.

Tien minuten na rust gooide de regerend landskampioen de deur op het slot. Nadat Aaron Meijers de provocerende Luuk de Jong naar de grond trok, besloot de scheidsrechter na het raadplegen van de VAR om een penalty te geven. Die werd door Gastón Pereiro benut.

Érick Gutiérrez maakt indruk bij eredivisiedebuut

Daarna was het de beurt aan de nieuwe aankoop van een PSV: de Mexicaan Érick Gutiérrez. Hij gaf eerst een assist op zijn landgenoot Lozano, die knap de 0-4 maakte. Daarna schoot de debutant in de eredivisie zelf een streep in de kruising: 0-5.

Uiteindelijk schoot Steven Bergwijn in blessuretijd de zesde Eindhovense treffer tegen de touwen. Toen iedereen dacht dat de ellende voorbij was floot Nijhuis voor een penalty voor de ploeg uit de lichtstad. Pereiro schoot vanaf elf meter zijn tweede van de avond binnen en zette de 0-7 en tevens eindstand op het scorebord.

De uitslag is een evenaring van de grootste thuisnederlaag ooit voor de Hagenaars. In 1976 werd met 1-8 verloren van Feyenoord.

Scoreverloop ADO Den Haag - PSV (0-2) 0-1 Lozano (18'), 0-2 De Jong (45'), 0-3 Pereiro (strafschop 54'), 0-4 Lozano (73'), 0-5 Gutiérrez (75'), 0-6 Bergwijn (90') 0-7 Pereiro strafschop 90')

ADO Den Haag: Groothuizen; Troupee, Beugelsdijk (N. Kuipers 64'), Kanon, Meijers (B. Kuipers 57'), Malone, Immers, El Khayati, Becker, Necid, Hooi (Lorenzen 76')

PSV: Zoet, Dumfries (Behich 79'), Schwaab, Viergever, Angeliño, Rosario (Gutiérrez 70'), Hendrix, Pereiro, Bergwijn, De Jong, Lozano (Malen 76')

Gele kaarten: Beugelsdijk, Meijers

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Nijhuis

Toeschouwers: 14.519 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)