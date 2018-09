Erik Assink (Quick Boys): '12 punten uit 4 wedstrijden. Liever deze druk dan met 0 uit 4.'

KATWIJK - Als enige ploeg in de Derde Divisie heeft Quick Boys alle vier de wedstrijden tot nog toe gewonnen. En dan wordt je automatisch bestempeld tot titelfavoriet, zeker als je van te voren al tot een van de grote kanshebbers werd geschaard.

'Ik heb liever twaalf punten uit vier wedstrijden dan nul uit vier. Dan heb je ook druk, maar dat is andere druk', zegt Quick Boys-trainer Erik Assink. 'Wij zijn de te kloppen ploeg die het iedere week weer moet waarmaken.'

En daar heeft Assink vertrouwen in: 'We hebben een volwassen groep met veel concurrentie, die niet mag verzaken. Bij een mindere wedstrijd moet je drie punten uit het vuur slepen. Want de goede wedstrijden, die win je vaak toch wel.'