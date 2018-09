'Als je door Kozakken Boys kiekeboe wordt gespeeld, is dat anders dan nu'

RIJNSBURG - Wilfred van Leeuwen baalt als een stekker van de nederlaag van Rijnsburgse Boys tegen Kozakken Boys. Zijn ploeg incasseerde zaterdag in tien minuten tijd drie tegentreffers. 'Er was helemaal niets aan de hand tot het eerste doelpunt. Maar je geeft kinderlijk een penalty weg en een ingestudeerde hoekschop waarvan we wisten dat die zou komen.'

En daar heeft Van Leeuwen de pest over in. Het luidt de eerste nederlaag van Rijnsburgse Boys van het seizoen in. 'Als je tegen een topelftal kiekeboe wordt gespeeld, vind ik het niet erg.' Maar deze nederlaag had niet mogen gebeuren, want: 'Ons tempo had een tandje sneller gemoeten en we mogen niet meer op deze manier doelpunten weggeven.'