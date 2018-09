Deel dit artikel:













Promovendus SJC wint knap van degradant FC Lisse SJC - FC Lisse (Foto: OrangePictures)

NOORDWIJKERHOUT - De derby tussen SJC (Noordwijkerhout) en FC Lisse in de Derde Divisie is toch wel enigszins verrassend gewonnen door de thuisploeg. SJC, gepromoveerd vanuit de hoofdklasse, was met 2-1 te sterk voor de degradant uit de Tweede Divisie.

Geschreven door Michel la Faille

SJC bekroondde een goed begin aan de wedstrijd met de 1-0 voorsprong. Tom Duindam scoorde. Vlak voor rust kreeg Lisse een grote kans op de gelijkmaker maar het was SJC dat vlak na rust op 2-0 kwam. Wederom was Duindam de doelpuntenmaker. De 2-1 van Rowdy van der Putten volgde snel. Een aantal grote kansen op de 2-2 kreeg Lisse nog, maar die viel niet. Scoreverloop SJC - FC Lisse 2-1 (1-0): 1-0 Tom Duindam, 2-0 Tom Duindam, 2-1 Rowdy van der Putten.