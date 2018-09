ADO-trainer Groenendijk vindt pak slaag van PSV: 'een absoluut dieptepunt'

DEN HAAG - 'Ik heb hier heel veel mooie dingen meegemaakt', begon ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk positief na de 7-0 nederlaag tegen PSV. 'Maar deze wedstrijd was een absoluut dieptepunt.'

'Die eerste drie goals zijn fouten die we zelden maken, en vandaag werden ze gemaakt', brieste Groenendijk verder. 'We hebben ze enorm in het zadel geholpen. Daarna lijkt het wel of we het laten lopen. Heel kwalijk. Ik kan dit moeilijk plaatsen'.

Wel had Groenendijk ook een positieve kijk op de nederlaag. 'Ze zeggen wel eens dat je beter één keer met 7-0 verliezen dan zeven keer met één nul', haalde de oefenmeester een voetbalwijsheid aan. 'We moeten nu kijken naar de volgende wedstrijd. Al ben ik hier nog wel even ziek van.'

LEES OOK: ADO Den Haag weet zich geen raad met dodelijk effectief PSV