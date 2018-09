Wetenschap en cultuur komen samen tijdens de Nacht van Ontdekkingen in Leiden

LEIDEN - De binnenstad van Leiden stroomt zaterdagavond vol met bezoekers van het Leidse wetenschaps- en cultuurfestival Nacht van Ontdekkingen.

Het festival speelt zich af in en bij gebouwen van de universiteit. Onder de bomen van de Hortus Botanicus kan tot in de late uurtje worden geschaakt. In de gracht van het Rapenburg treden verschillende artiesten op waaronder de Drijvende Diva en illusionist en oud-student aan de universiteit Victor Mids.

Tientallen wetenschappers van alle faculteiten van de universiteit buigen zich samen met theatermakers, kunstenaars en muzikanten over het thema tijd. Ingegeven door de eerder dit jaar overleden sterrenkundige Stephen Hawking, schrijver van A Brief History of Time.