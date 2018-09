ADO-aanvoerder Meijers: 'Ik was dom, maar Luuk de Jong is oncollegiaal'

DEN HAAG - ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers vond de actie waarmee hij een penalty veroorzaakte 'dom' van zichzelf. Wel noemde hij PSV-spits Luuk de Jong die provoceerde en makkelijk naar de grond ging 'oncollegiaal' en een 'kleine jongen die loopt te zeuren.'

De penalty die Meijers veroorzaakte werd door PSV benut en zorgde voor de 0-3. Daarna liep PSV uit naar een 0-7 overwinning. Meijers had naar eigen zeggen: 'geen verklaring voor de grote nederlaag.'

Daarnaast was hij het met zijn trainer Fons Groenendijk eens dat ADO, PSV in het zadel hielp. 'We maakten heel wat foutjes waar ze door konden scoren', zei de linksback. 'De tweede helft waren we helemaal kansloos.'

