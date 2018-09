Deel dit artikel:













HBS houdt geen stand tegen Quick '20 Jim Roberti van HBS aan de bal (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - HBS heeft in de slotfase van het duel met Quick '20 een overwinning uit handen gegeven en daardoor met 2-2 gelijkgespeeld. De tegenstander uit Oldenzaal kwam in de laatste minuten langszij. Na twee keer 0-0 was dit het derde gelijkspel in vier wedstrijden voor HBS.

Het doelpunt dat Willem Six in de eerste helft maakte was tevens het eerste doelpunt van HBS dit seizoen. De middenvelder zorgde met zijn doelpunt ervoor dat zijn ploeg met een 1-0 voorsprong ging rusten. Na rust had HBS kansen om de score uit te breiden, het was echter Quick dat langszij kwam. Niels van Pelt zorgde daarna ervoor dat 'de Kraaien' op voorsprong kwamen. Vlak voor tijd zorgde een treffer van Quick ervoor dat HBS voor de derde keer dit seizoen gelijkspeelde. Scoreverloop HBS - Quick'20 2-2 (0-1): 1-0 Six, 1-1 Degenaar, 2-1 Van Pelt, 2-2 Arslan