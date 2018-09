DEN HAAG - Drie jongens van een jaar of zeventien/achttien hebben zaterdagavond laat een winkel op de Goeveneurlaan in Den Haag overvallen. Het gaat om telefoonwinkel Venus Telecom.

Het vermoeden is dat het drietal in een donkere auto is weggereden. In welke richting is onduidelijk. Ook is niet bekend wat de jongens hebben buitgemaakt.