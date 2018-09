Trio overvalt telefoonwinkel op Haagse Goeverneurlaan

DEN HAAG - In Den Haag hebben drie jongens een telefoonwinkel aan de Goeverneurlaan overvallen. Volgens de politie zijn de drie verdachten rond de 17 á 18 jaar oud.

Zaterdag kort na middernacht krijgt de politie de melding van de overval op telefoonwinkel Venus Telecom. Het drietal heeft zich dan al uit de voeten gemaakt.

Het vermoeden is dat het drietal in een donkere auto is weggereden. In welke richting is onduidelijk. Ook is niet bekend wat de jongens hebben buitgemaakt.