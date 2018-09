Politie Bodegraven veegt straat schoon na Najaarsmarkt, pepperspray gebruikt op verdachte

Politie grijpt in Bodegraven : Foto Mediatv

BODEGRAVEN - In Bodegraven heeft de politie één iemand aangehouden na ongeregeldheden na de Najaarsmarkt. Na afloop van het feest, in de nacht van zaterdag op zondag, werd er rond het Raadhuisplein gevochten.

Een groep jongeren was met elkaar op de vuist gegaan. Ook zou een grote groep jongeren in de parkeergarage rondhangen. Kort na middernacht kwam de politie in actie om de straat schoon te vegen. Daarbij werden ook politiehonden ingezet.

De politie heeft een iemand aangehouden. 'Omdat hij verzet pleegde bij zijn aanhouding is er pepperspray gebruikt', aldus de politie Gouda op Twitter. Omstanders bemoeiden zich tijdens de aanhouding met de agenten. 'Daarbij kon de nieuwe wapenstok gebruikt worden' eindigt de politie het Twitterbericht.