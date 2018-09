Deel dit artikel:













Dode na steekpartij in Den Haag Politie doet onderzoek in de Albardastraat | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Aan de Albardastraat in Den Haag is een overleden man gevonden. De politie kreeg zondagochtend een melding dat in een woning een steekpartij zou hebben plaatsgevonden. In het huis vonden ze de dode man.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, meldt de politie. Ze zoekt uit wat er is gebeurd, in de woning aan de Albardastraat.