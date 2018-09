Weer geschoten in Breestraat in Delft

DELFT - In de Breestraat doet de politie onderzoek naar een mogelijk schietincident. Volgens een getuige zou daar omstreeks 8.30 uur op een pand geschoten zijn. Omwonenden laten weten dat het zou gaan om coffeeshop The Game. In mei werd deze coffeeshop ook al onder vuur genomen.

De Breestraat is aan beide kanten afgezet met zwarte schermen. Politieagenten in kogelwerende vesten zijn aanwezig. De recherche doet onderzoek in de straat.



De burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, bezocht de Breestraat zondagochtend. In een reactie laat ze weten geschrokken te zijn van het geweldsincident. 'We zijn nu aan het uitzoeken hoe het in elkaar zit en in de loop van de dag heb ik overleg met politie en justitie hoe we verder handelen.' Van Bijsterveldt kan zich voorstellen dat de Delftenaren de zoveelste schietpartij in hun stad zat zijn: 'Ik denk dat heel Delft het heel vervelend vindt, het is zorgwekkend'.



Meerdere geweldsincidenten

In Delft zijn de afgelopen maanden meerdere geweldsincidenten geweest. In april was er een liquidatiepoging in de Amalia van Solmslaan. Op 8 mei worden in de Peperstraat coffeeshop The Future en een zonnestudio beschoten. Een week later is het weer raak, dan wordt wederom The Future beschoten. Ook The Game wordt die nacht getroffen door een kogelregen en er ontploffen handgranaten.

In juni zijn een winkel op de Molslaan en een café op de Beestenmarkt het doelwit van beschietingen. Twee weken later wordt bij een garagebedrijf op de Neringstraat een handgranaat voor de deur neergelegd. Een dag later worden drie verdachten aangehouden, onder wie de weduwe van de overleden crimineel Piet Pronk.

De rust lijkt na de arrestaties teruggekeerd in Delft. Tot 7 augustus, dan wordt op klaarlichte dag de roemruchte crimineel Karel Pronk beschoten terwijl hij een koffietentje op het Kalverbos verlaat. Pronk overlijdt ter plekke.