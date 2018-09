Onrustige nacht in regio: schietpartij, steekincidenten en veel gevechten

ROELOFARENDSVEEN - Het is een vol en druk weekend in de regio voor de hulpdiensten. Zo moest de politie meerdere malen in actie komen, onder meer tegen groepen jongeren, bij twee steekpartijen -waarvan één met dodelijk slachtoffer- en als apotheose zondagochtend een schietpartij in Delft.

Schietpartij Delft

Zondagochtend 8.30 uur. In de Breestraat in Delft wordt geschoten, volgens omwonenden op coffeeshop The Game. De politie doet onderzoek en de straat wordt afgezet met zwarte schermen. Het is het zoveelste incident in de Prinsenstad. Burgemeester Marja van Bijsterveldt reageert vastberaden voor de microfoon van Omroep West. 'We zijn nu aan het uitzoeken hoe het in elkaar zit. In de loop van de dag heb ik overleg met politie en justitie over hoe we verder handelen.' Dat de bewoners het zat zijn, kan de burgemeester zich wel voorstellen: 'Ik denk dat heel Delft het heel vervelend vindt. Het is zorgwekkend.'

Steekincidenten



In Leidschendam wordt kort na middernacht aan De Schans een man uit Zoetermeer neergestoken. Mogelijk was er een ruzie tussen het slachtoffer en een aantal andere personen aan voorafgegaan.

In Den Haag wordt zondagochtend in een woning aan de Albardastraat een dode man gevonden. Hij zou het slachtoffer zijn van een steekpartij. Ook hier doet de politie onderzoek.

In Bodegraven moest de politie de omgeving rond het Raadhuisplein schoonvegen. Daar waren na afloop van de Najaarsmarkt rond middernacht ongeregeldheden tussen jongeren uitgebroken. Nadat de politie met veel mensen en ook honden een linie had gevormd, werd het gebied schoongeveegd.

In Voorburg is het rond de Herenstraat onrustig na afloop van de Vlietdagen. In die straat had zich een groep jongeren verzameld, die niet weg wilde gaan toen de politie dat eiste. Uiteindelijk heeft de politie te paard de groep weten te verdrijven.

In Nootdorp moet de politie in actie komen na een ruzie in een kroeg. Daarbij raakt een man gewond. Agenten liepen rond met kogelwerende vesten.

Drie jongens van 17 à 18 jaar overvallen kort na middernacht telefoonwinkel Venus Telecom aan de Goeveneurlaan in Den Haag. Het vermoeden is dat het trio is gevlucht in een donkere auto. In welke richting is onduidelijk.

Op verschillende plekken in de regio komen jongeren in aanvaring met de politie en moet die met harde hand ingrijpen.