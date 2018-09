Jerrycans met drugsafval gedumpt; 'Het gaat om zeker 30 vaten'

DEN HAAG - In de Haagse Bosjes van Pex langs de De Savornin Lohmanlaan zijn zondag tientallen volle jerrycans gevonden. 'Het gaat om zeker 30 vaten', aldus een woordvoerder van de politie. De brandweer vermoedt dat het om gedumpt drugsafval gaat.

Een landelijk team van de politie onderzoekt het dumpen van de jerrycans. De gemeente Den Haag ruimt de jerrycans op, meldt de politie.

De afgelopen maanden is er vaker drugsafval gedumpt in de regio. In mei gebeurde dit aan het Abraham Oreliuspad in Den Haag, toen moest een gespecialiseerd bedrijf het afval opruimen. Bij een drugsvondst in Benthuizen raakten twee handhavers onwel door dampen die vrijkwamen uit gedumpte jerrycans.



LEES OOK: COLUMN: Rotzooi met een luchtje eraan