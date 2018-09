Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











A13 weer open na ongeluk Ongeluk A13, veel inzet van ambulances | Foto: District 8

REGIO - De A13 tussen Den Haag en Rotterdam is zondagmiddag enige tijd dicht geweest tussen Delft-Noord en Rotterdam-Airport. De weg was dicht vanwege een ongeluk. Verkeer werd aangeraden om te rijden via de A4.

Bij de aanrijding zouden vijf auto's betrokken zijn geweest. Na het ongeluk waren er veel hulpdiensten ter plaatse. De afsluiting leverde veel hinder op voor het verkeer. De vertraging liep op tot bijna een uur.

Volg hier de actuele verkeersinformatie.



LEES OOK: Politie lost schoten op A13 bij Delft