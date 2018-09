Deel dit artikel:













Westlandia klopt ADO-tegenstander OJC Rosmalen en pakt eerste punten Giovialli Serbony van Westlandia (foto: Orange Pictures)

NAALDWIJK - Met een 2-1 overwinning op OJC Rosmalen heeft Westlandia de eerste punten van het seizoen gepakt. De Naaldwijkers verdeelden de doelpunten over beide helften. OJC Rosmalen is over anderhalve week de tegenstander van ADO Den Haag in de KNVB Beker. Westlandia speelt dan tegen de verrassende nummer zes van de Eredivisie: VVV Venlo.

Westlandia was gewaarschuwd. Vorige week wonnen de Brabanders nog met 5-0 van HBS. Edwin Grünholz had zijn mannen goed gewapend tegen het zuidelijk geweld en na twintig minuten wierp dat zijn vruchten af. Na een knappe aanval mocht Brandon Tichem doeltreffend afronden. Na de rust bouwde Gio Serbony de score van de Westlandse ploeg verder uit. Hij schoot binnen de zestien knap raak: 2-0. Rosmalen deed vlak voor tijd nog wel iets terug via Wesley Meeuwsen.



Scoreverloop Westlandia - OJC Rosmalen 2-1 (1-0) 1-0 Tichem, 2-0 Serbony, 2-1 Meeuwsen 1-0 Tichem, 2-0 Serbony, 2-1 Meeuwsen LEES OOK: HBS houdt geen stand tegen Quick '20