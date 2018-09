Floortje en Anna 'trots op pa' tijdens oefening Ere-Escorte op Haagse Voorhout

DEN HAAG - Ze zijn al weer een paar dagen in de stad: De paarden en ruiters die aankomende dinsdag actief zijn bij Prinsjesdag. De bereden eenheden van de cavalerie lieten vandaag hun kunsten zien op de Lange Voorhout in Den Haag. De vader van Floortje en Anna rijdt mee. De zusjes zijn apetrots.

60 leden van de Cavalerie Ere- Escorte hielden een defilé op de Lange Voorhout. Spectaculair waren vooral de gele rijders die met een kanon langskwamen. Daarmee gaf de Haagse burgemeester Pauline Krikke een saluutschot.

Het spektakel vond plaats onder toeziend oog van de zusjes Floortje en Anna. 'Hij zit daar op zijn paard', zegt Floortje al wijzend richting de rij met paarden en ruiters. 'Daar helemaal links!'



Één favoriet

Na het hele ceremonieel waren Floortje en Anna heel enthousiast over 'alles'. Maar Anna moest toegeven dat er één favoriet was. 'Alles én m'n vader.'





