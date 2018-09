Beschoten coffeeshop in Delft moet drie dagen dicht

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. (Foto: District8)

DELFT - Coffeeshop The Game in Delft gaat drie dagen dicht. Dat heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt besloten na het schietincident zondagochtend in de Breestraat.

Met de sluiting hoopt de burgemeester de rust in de Breestraat te herstellen. Tijdens de sluiting van The Game wordt gekeken of er andere maatregelen nodig zijn. De Breestraat is nog steeds afgesloten vanwege het politieonderzoek.

In mei werd de coffeeshop ook al beschoten, ook toen besloot de burgemeester dat The Game tijdelijk dicht moest. De politie onderzoekt of er een samenhang is tussen deze beschieting en eerdere geweldsincidenten in Delft.