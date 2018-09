OJC Rosmalen-trainer Gösgens blikt alvast vooruit op bekerduel met ADO Den Haag

DEN HAAG - 'Elk jaar zit er een verrassing in de beker, en wellicht zijn wij dat dit jaar', zegt OJC Rosmalen-trainer Bas Gösgens over het KNVB bekerduel wat zijn ploeg volgende week woensdag tegen ADO Den Haag speelt. Ook Westlandia-trainer Edwin Grünholz blikt vooruit op de KNVB beker: 'We moeten een ronde verder tegen VVV.'

Maar de Brabantse trainer is realistisch: 'Als we tien keer tegen ADO Den Haag spelen, winnen we misschien één keer. ADO Den Haag moet een offday hebben zoals gisteren tegen PSV. Maar dan ben ik realistisch genoeg. Dan gaat het nog moeilijk worden.'

Ook al lijkt OJC Rosmalen bij voorbaat kansloos. Toch beginnen ze met een tactisch plan aan de wedstrijd die al om 17.00 begint. 'Die maak je altijd', zegt de in Den Bosch geboren trainer wijselijk. 'Er zijn altijd wel kansen. We kunnen ADO in de omschakeling pijn doen. Tom Beugelsdijk is een goede verdediger, maar hij is geen honderdmetersprinter.'



Leuke pot laten zien

De wedstrijd tegen PSV is een houvast voor Rosmalen. 'Maar je weet niet hoe het er over tien dagen voorstaat', kijkt Gösgens nuchter vooruit. 'Ik ben realistisch genoeg. We leven naar de wedstrijd toe, willen een leuke pot laten zien en misschien kunnen we ze lang op 0-0 houden.'

Ook Westlandia is toegetreden tot het hoofdtoernooi van de beker. De ploeg van Edwin Grünholz treedt dan aan tegen de huidige nummer zeven van de eredivisie: VVV Venlo. Oud-ploeggenoot Maurice Steijn staat dan als trainer tegenover Grünholz.



Toetje

'Ik heb al contact gehad', zegt de trainer van Westlandia daarover. 'Hij doet het fantastisch bij VVV. Chapeau wat hij daar heeft neergezet.'

Over de kansen van de Naalwiijkers is Grünholz duidelijk. 'Als we niet winnen zou het een schande zijn', zegt hij met een knipoog. 'Even serieus, voor ons is het een toetje. We zitten voor het eerst sinds 2005 in de beker. Dat kun je ook zien als een soort prijs, voor wat het waard is. Het zijn extra inkomsten voor de club, dat is mooi.'

