HGC scoort vier keer maar speelt gelijk, Klein Zwitserland verliest Klein Zwitserland viert een treffer (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - HGC heeft in eigen huis met 4-4 gelijkgespeeld tegen Den Bosch. 'De Gazellen' kwamen in de laatste vijf minuten terug van een 2-4 achterstand. Klein Zwitserland verloor in eigen huis van Amsterdam met een minimaal verschil. De hoofdstedelingen wonnen met 1-2.

Joaqin Menini brak na 25 minuten de ban voor Den Bosch en tekende tegen HGC voor een Brabantse voorsprong. Pelle Vos zorgde dat de ploegen met een gelijke stand gingen rusten. Na rust scoorde Dick Möhlmann voor de thuisploeg en zette HGC op 2-1 voorsprong. Den Bosch liet daarna drie maal het net van het vijandelijke doel vibreren wat tot een 2-4 voorsprong leidde. Kenta Tanaka en Karst Timmer van HGC zorgden er ieder met een doelpunt voor dat de punten netjes werden verdeeld.

Snelle voorsprong Klein Zwitserland Al na twee minuten drukte Enzo Torossi een punt voor KZ. Binnen vijf minuten deed Amsterdam wat terug via Justin Reid-Ross. Tien minuten na rust maakte Mirco Pruyser de winnende voor de ploeg uit Noord-Holland. Klein Zwitserland heeft na vijf wedstrijden, vijf punten. Waarmee de promovendus netjes achtste staat.

