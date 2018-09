Twee verdachten vast na vondst dode in Den Haag

Politie doet onderzoek in de Albardastraat | Foto: Regio 15

DEN HAAG - De politie heeft zondag zes verdachten aangehouden na de vondst van een lichaam aan de Albardastraat in Den Haag. Twee van de verdachten zitten nog vast, zo meldt de politie. Het lichaam van een 46-jarige man uit Den Haag werd zondagochtend aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie kreeg zondagochtend een melding dat in een woning in Loosduinen een steekpartij zou hebben plaatsgevonden. In het huis vonden ze het lichaam van een 46-jarige Hagenaar.

Na uitgebreid onderzoek door de politie werden er in de loop van de dag in totaal zes verdachten aangehouden. Vier van deze verdachten zijn op vrije voeten gesteld. De verdachten die nog vastzitten zijn twee mannen van 27 en 29 jaar oud.

