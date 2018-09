Haagse gezelschappen pakken prijzen tijdens Gala van het Nederlandse Theater

Vanja Rukavina wint de Arlecchino voor zijn rol als Damir in The Nation | Foto: Sanne Peper

DEN HAAG - Het toneelstuk The Nation van het Het Nationale Theater in Den Haag is zondagavond opnieuw in de prijzen gevallen. Tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam kreeg de acteur Vanja Rukavina de zogenoemde Arlecchino voor de beste bijdragende rol. De jury prees hem om zijn 'adembenemende spel'.

Een week geleden viel artistiek leider Eric de Vroedt van Het Nationale Theater in Antwerpen ook al in de prijzen met The Nation. Hij kreeg de Toneelschrijfprijs 2018 voor de theatertekst van de vijf uur durende theaterproductie.

De Vroedt is trots op Rukavina. De regisseur van The Nation kijkt uit naar een nieuwe samenwerking: 'Ik verheug me om weer met Vanja te mogen samenwerken in De Wereld volgens John en in andere toekomstige producties van Het Nationale Theater.'

Slagwerk Den Haag





De Wereld volgens John, een spin-off van de Netflixachtige theaterthriller The Nation, is in het voorjaar van te zien in theaters in heel Nederland. Daarnaast maakt de acteur dit seizoen de voorstelling Language in coproductie met Het Nationale Theater.

Slagwerk Den Haag ging tijdens het Gala van het Nederlands Theater ook niet met lege handen naar huis toe. Samen met het Utrechtse theatergezelschap Schweigman& kreeg het de VSCD Mimeprijs voor het ervaringstheater For The Time Being.

