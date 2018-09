Jubileumfeest voor Ipse de Bruggen: 'Ze vinden het zo leuk, echt kicken'

NOOTDORP - Het is feest bij gehandicaptenzorginstelling Ipse de Bruggen. De organisatie bestaat tien jaar, terwijl haar voorgangers al meer dan honderd jaar geleden zijn begonnen. Reden dus voor een feestweek, die maandag van start is gegaan met honderd activiteiten die in 8,5 uur volbracht moeten worden door de cliënten en medewerkers van Ipse de Bruggen.

'Meer dan honderd jaar ervaring, dat is reden voor een groot feest', zegt Jan van Hoek, voorzitter van Stichting Ipse de Bruggen. 'Er komen artiesten, sporters, kookworkshops, nagelstudio's, massages... alle activiteiten staan in het teken van samen fit zijn, je lekker voelen en feestvieren.'

Ipse de Bruggen heeft huizen door heel onze regio. 'Wij zijn een organisatie die mensen met een verstandelijke handicap ondersteunt in heel Zuid-Holland', legt Van Hoek uit. 'We ondersteunen dagelijks zo'n vijfduizend cliënten, met zo'n zesduizend medewerkers en vrijwilligers. Dat doen we dus al ruim honderd jaar en daar zijn we hartstikke trots op.'



Feestweek vol activiteiten

Maandagochtend werd het startsein van de feestweek en de activiteitendag gegeven door acteur Pepijn Gunneweg. De 25 activiteitenteams die de honderd opdrachten moeten volbrengen, worden met oldtimers naar de verschillende locaties gebracht. 'De sfeer zit er goed in, dus volgens mij gaat het helemaal goed komen vandaag', zegt Gunneweg.

Ook oud-voetballer Glenn Helder is van de partij met een voetbalclinic, evenals de Haagse kok Pierre Wind, die samen met de cliënten gaat koken. 'Het thema is fit en gezond en daarom maken wij een Vietnamese loempia met groenten die niet gefrituurd is', zegt Pierre Wind. 'Ze vinden het zo leuk, het is echt kicken'.



Met volle teugen genieten

De cliënten zijn erg enthousiast over de verschillende activiteiten die worden georganiseerd. 'Het is het tienjarig bestaan van Ipse de Bruggen', zegt een cliënt enthousiast. 'Dus Pierre Wind is er nu en dat vind ik hartstikke leuk.' Een andere cliënt laat haar nagels lakken in een van de nagelstudio's. Ze geniet met volle teugen van de feestelijkheden: 'Ik ga straks naar Pierre Wind en ik heb ook al in een oldtimer gezeten met Pepijn', vertelt ze.

Toch wil ze graag een belangrijke boodschap meegeven: 'Niet iedereen is altijd even aardig tegen ons, omdat we een beperking hebben. Soms wordt daar heel anders naar gekeken en dat vind ik wel jammer. Mensen hoeven niet bang te zijn want wij doen helemaal niks. Wij zijn ook mensen, alleen mankeren wij iets.'

