Houd je hoedje goed vast tijdens Prinsjesdag; heerlijk zonnig, maar het waait stevig

Oranjefans bij de Lange Voorhout in afwachting van de Glazen koets. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Ga je urenlang wachten op de Glazen Koets en de balkonscène? Je hebt dit jaar geluk, het wordt een heerlijke, zonnige dag. Let wel op: de kans bestaat dat je hoedje wegvliegt want het gaat behoorlijk waaien. 'Al die hoedjes moeten vast', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Het wordt dinsdag in Den Haag 23 of 24 graden, vertelt Mizee. 'Het ziet er heel aardig uit, maar let wel op de wind. Er staat een windkracht 5 tot 6 aan de kust.'

'Dat het zo hard waait komt door de voormalige cycloon Helene', aldus Mizee. 'Die komt aan bij Ierland en Engeland, daardoor waait het ook harder bij ons.'

