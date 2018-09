Naakte blokfluitspeler houdt bewoners Haagse straat wakker

DEN HAAG - De bewoners van de Werkhovenstraat in Den Haag hebben een bizarre nacht beleefd. Een man drong een van de woningen binnen, vernielde de ruiten, kleedde zich uit, ging op het balkon op een blokfluit spelen en dreigde de gaskraan open te draaien. Een arrestatieteam heeft de man uiteindelijk opgepakt.

De verwarde man ging rond half vier 's nachts het huis binnen. De bewoonster en haar dochter raakten in gevecht met de man. Het lukte de twee uiteindelijk om de woning uit te vluchten. Daarbij duwde de man ze nog van de trap.

Ondertussen had de verdachte de deur geblokkeerd. De inmiddels gearriveerde politie probeerde hem eruit te krijgen, maar de man weigerde de woning te verlaten. In plaats daarvan besloot hij om op een blokfluit te spelen op het balkon. Ook kleedde hij zich daar uit.



Gas- en waterkraan open

De andere bewoners van het portiek moesten hun huis verlaten. Een arrestatieteam kon uiteindelijk in de woning komen. De man werd gearresteerd en is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij gewond was geraakt in het portiek. In het huis had de verdachte de gas- en waterkranen opengezet.

Het is nog niet bekend wie de man is. De verdachte zal worden gehoord en er wordt onderzocht of hij verplicht behandeld moet worden.