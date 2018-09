RECONSTRUCTIE: Geen onderzoek Willie Dille: hoezo te weinig aanknopingspunten?

DEN HAAG - Het verhaal van het overleden PVV-raadslid Willie Dille is door het Openbaar Ministerie (OM) als ongeloofwaardig beoordeeld. Dat lijkt de reden dat het OM geen strafrechtelijk onderzoek wil beginnen naar het verkrachtingsverhaal van Dille. Het OM nam Dille’s beschuldigingen wel serieus maar omdat ze, om onduidelijke redenen, weigerde mee te werken aan de opsporing van haar vermeende belagers, is dit onderzoek niet in gang gezet. Veel vragen rond het overlijden van het Haagse PVV-raadslid lijken daarom nooit beantwoord te kunnen worden. Deze conclusie trekt Omroep West na gesprekken met een groot aantal betrokkenen. Een reconstructie.

Een groot drama voltrekt zich deze zomer in Den Haag. PVV-raadslid Willie Dille plaatst op maandag 6 augustus een video op Facebook waarin ze zegt dat ze anderhalf jaar eerder is ontvoerd en verkracht door een groepje moslims. Collega-raadslid Arnoud van Doorn, een ex-PVV'er die is bekeerd tot de islam en nu voor de islamitische Partij van de Eenheid in de raad zit, zou hier volgens haar achter zitten. Van Doorn ontkent elke betrokkenheid.

Die maandag doet Willie Dille, nadat de video op Facebook is verschenen, een eerste zelfmoordpoging. Dat vertelt PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands nadien in een interview aan De Telegraaf. Twee dagen na die eerste poging publiceren verschillende media het filmpje. Op woensdag 8 augustus lukt een tweede poging wel. Willie Dille laat een samengesteld gezin van zes kinderen en haar partner Caspar Reedijk achter. Ook verliest een logeerhuis in Rijswijk, voor kinderen met een beperking, met haar overlijden de drijvende kracht.



Alleen kleine kring kent haar wanhoop

De schok is groot nadat donderdagochtend 9 augustus openbaar wordt dat Dille een einde aan haar leven heeft gemaakt. Alleen een kleine kring van mensen dicht bij haar blijkt op de hoogte te zijn van de wanhoop waarin Dille verkeert. Gemeenteraadsleden die veel met haar optrekken kennen Dille als iemand met extreme opvattingen en ook als iemand die keihard kan zijn. Maar de verwarde indruk die Dille in de Facebookvideo maakt, is ze vreemd.

Ook ouders van kinderen in het logeerhuis van Dille merken niets aan haar. Een aantal van hen begint zich pas zorgen te maken nadat zij maandagavond het filmpje van Dille op Facebook zien. Ze bellen Dille met de vraag of het wel goed gaat met haar en of de kinderen wel gebracht kunnen worden. Dille stelt de ouders gerust en lijkt kalm. Volgens haar kunnen de kinderen gewoon komen.



'Eerst op vakantie'

Een verslaggever van Omroep West heeft dezelfde ervaring. Hij belt de avond voor Dille zelfmoord pleegt bij haar aan in het logeerhuis en vraagt om meer achtergronden over de video. Ze doet open en staat hem rustig te woord. Dille wil niet uitweiden over haar beweegredenen. 'Ik ga eerst op vakantie en kom er daarna op terug', laat ze weten.

Daar komt het nooit meer van. Ze maakt op 53-jarige leeftijd een eind aan haar leven. Op dezelfde dag publiceren verschillende media het Facebookfilmpje. Sommige hebben haar weggezet als 'labiel gekkie', vindt de PVV. 'Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop, kon zij niet meer dragen', schrijft de PVV in een verklaring na haar dood.



Geen aangifte

Burgemeester Pauline Krikke onderbreekt de dag na de dood van Dille haar vakantie in Zwitserland en keert spoorslags terug naar Den Haag. Nog voor Krikke goed en wel terug is, geeft het Openbaar Ministerie een verklaring uit. Daarin staat dat de politie en het OM al sinds eind 2017 op de hoogte zijn van het verkrachtingsverhaal van Dille. 'Mevrouw Dille is eind vorig jaar door de politie benaderd om aangifte te doen en om haar verhaal te vertellen', staat in de verklaring. 'Aangifte heeft ze niet gedaan, die basis voor een onderzoek is er dus niet. In de gesprekken die met haar zijn gevoerd heeft ze niet meer informatie willen verstrekken. Derhalve waren en zijn er onvoldoende aanknopingspunten om ambtshalve een onderzoek te starten.' Met het 'ambtshalve' starten van een onderzoek bedoelt het OM een onderzoek zonder dat er een aangifte ligt.

De verklaring laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Geen onderzoek. Wel roept Krikke voor de volgende dag de driehoek bij elkaar. Die bestaat naast haar als burgemeester uit de top van het Openbaar Ministerie en de politie. Ze wil de 'laatste ontwikkelingen' in de zaak Willie Dille bespreken, zegt ze in een interview met Omroep West. Of er een onderzoek komt naar de beschuldigingen die Willie Dille in het Facebookfilmpje uit, antwoordt ze: 'De driehoek gaat daar eerst morgen over praten.' Kennelijk is Krikke er niet van overtuigd dat een onderzoek zinloos is.



OM ziet geen brood in de zaak

Toch is dat de uitkomst van het driehoekoverleg een dag later. Het OM is daar al lang uit. In een verklaring die op zich laat wachten staat (weer) dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt, omdat het Openbaar Ministerie te weinig aanknopingspunten heeft. De burgemeester is weliswaar de baas van de driehoek, maar zij gaat niet over het al dan niet starten van een strafrechtelijk onderzoek.

Het Openbaar Ministerie ziet gewoon geen brood in de zaak, zo blijkt uit onze rondgang. Niet wanneer Willie Dille meerdere keren heeft gesproken met de politie. En ook niet nu Dille er niet meer is omdat ze een dramatische keuze heeft gemaakt.



Dille gaf wel aanknopingspunten

Het gebrek aan aanknopingspunten is steeds het formele argument van het Openbaar Ministerie om niets te ondernemen. Maar Dille heeft wel degelijk aanknopingspunten gegeven. Zo ligt er een beschuldiging aan het adres van Arnoud van Doorn. Hij zou volgens Dille achter haar verkrachting hebben gezeten. Van Doorn is nooit door de politie gesproken. Bovendien heeft Dille verteld dat de ontvoering plaatsvond in een specifieke straat in Rijswijk. Daar zou ze door een groepje Marokkaanse mannen in een wit busje zijn getrokken. Maar buurtonderzoek is er nooit geweest.

Aan de andere kant valt de terughoudendheid van Willie Dille op. Ze praat wel met de politie, maar aangifte heeft ze nooit willen doen. In De Telegraaf zegt PVV'er en vriendin Karen Gerbrands daarover: 'Ze wilde dat niet omdat ze niet wilde dat het verhaal in de publiciteit kwam en dat de bedreigingen door de daders richting de familie bekend zouden worden.'



Verhaal wel serieus genomen

Dit strookt niet met de video op Facebook waarin Dille zegt dat ze 'gewoon wil dat de wereld de waarheid weet'. Daarnaast zoekt ze actief de publiciteit door een link naar de video te sturen aan een verslaggever van Omroep West.

Het Openbaar Ministerie heeft het verhaal van Dille serieus genomen, maar lijkt het niet geloofwaardig te hebben gevonden door de houding van Dille, die weigert meer informatie te geven en geen aangifte wil doen. Het lijkt logisch dat het OM geen kostbare uren wil besteden aan het oplossen van een ongeloofwaardig verhaal.



Dille laat politieke erfenis na

Maar de zaak van Willie Dille is een geval apart. Zij heeft een 'politieke erfenis' neergelegd door te beweren dat ze in naam van de islam is ontvoerd en verkracht. De instanties gaan vervolgens niet op zoek naar de waarheid. Dat betekent dat, als de verkrachting wel heeft plaatsgevonden, de daders nooit worden gestraft. En als het een verzonnen verhaal is de valse beschuldigingen nooit worden weerlegd. Dit lijkt maatschappelijk gezien allebei onverteerbaar.

Een strafrechtelijk onderzoek geeft geen garanties op verklaringen. Absoluut. Maar de gevoeligheid van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, met alle beschuldigingen die er liggen, zou een strafrechtelijk onderzoek wel degelijk rechtvaardigen. Het snoert de mond van critici die spreken van een doofpot. Elk aanknopingspunt, hoe klein ook, zou aangegrepen kunnen worden om een onderzoek te starten en zoveel mogelijk helderheid te verschaffen. Zodat zoveel mogelijk feiten worden geopenbaard. Elke uitkomst, welke kant die dan ook op gaat, is beter dan wat we nu (niet) weten. En er is maar een instantie die dat kan: het Openbaar Ministerie.

VERANTWOORDING: Omroep West sprak de afgelopen weken met een groot aantal betrokkenen. Deze mensen wilden wel met ons praten, maar alleen onder de voorwaarde dat zij hun naam hier niet zouden teruglezen. De hoofdredactie van Omroep West heeft met deze verzoeken ingestemd, opdat we aan waarheidsvinding konden doen. Alle namen van betrokkenen zijn bij de hoofdredactie bekend. Hoofdredactie Omroep West.

