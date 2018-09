Aanleg Blankenburgtunnel officieel begonnen

MIDDEN-DELFLAND - De aanleg van de nieuwe Blankenburgtunnel is officieel begonnen. De snelweg tussen de Rotterdamse haven en de A20 bij Vlaardingen moet onder meer het verkeer tussen het Westland en de haven een snellere verbinding geven. Tegenstanders hebben jarenlang tegen de aanleg geprotesteerd omdat de weg een hap neemt uit het groengebied van Midden-Delfland.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur gaf maandagochtend het startsein voor de werkzaamheden. De Blankenburgtunnel gaat 1,2 miljard euro kosten, het wegnummer wordt A24. Over de weg wordt al decennialang gepraat. Ook een alternatief tracé vanaf het knooppunt Westerlee naar Europoort is lang in beeld geweest als optie, maar in 2012 koos de Tweede Kamer voor de weg die nu wordt aangelegd.

Natuur- en milieuorganisaties hebben jarenlang geprobeerd de aanleg van de tunnel tegen te houden. Zij vinden dat de A24 de natuur aantast. Ook denken ze dat de weg weinig gebruikt zal worden omdat er een tolheffing komt. Voor vrachtwagens wordt die ruim zeven euro.



Nieuwe naam

De werkzaamheden zijn eigenlijk al twee weken geleden begonnen. De naam van de tunnel is inmiddels officieel veranderd in Maasdeltatunnel. Als alles goed gaat moet de weg uiterlijk in 2024 open gaan voor het verkeer.