Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dronebeelden: Traditionele schriktraining voor paarden Prinsjesdag Oefenen op strand voor Prinsjesdag | Foto: ANP

DEN HAAG - Veel rook, harde knallen en gillende mensen op het strand van Scheveningen maandagochtend. Voor paarden is dat niet echt een fijne omgeving en dat is precies de bedoeling. De jaarlijkse strandoefening door de Cavalerie Ere-escorte is maandagochtend gehouden voor het Kurhaus. Daarbij krijgen paarden en militairen hun voorbereiding op Prinsjesdag.

De militairen en hun paarden rijden dinsdag tijdens Prinsjesdag in de koninklijke rijtour door Den Haag en dat vergt oefening. De meeste huzaren zijn reservisten, en ze berijden hun eigen paard of een paard dat door een particulier ter beschikking is gesteld. Er worden oefenmunitie en rookbommen afgestoken. Ook mag het publiek langs de kant zoveel mogelijk lawaai maken. Dit alles gebeurt onder leiding van het Trompetterkorps der Bereden Wapens. Met de schriktraining wordt voorkomen dat de paarden tijdens Prinsjesdag onrustig worden en op hol slaan. Hiernaast krijgen de paarden ook training in het achter elkaar aanrijden, tegelijkertijd halt houden en gezamenlijk door bochten gaan.

LEES OOK: Floortje en Anna 'trots op pa' tijdens oefening Ere-Escorte op Haagse Voorhout