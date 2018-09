‘Ongepast, onbeschoft en heel dom dat een hoofdsponsor dat doet’

DEN HAAG - In de vierde aflevering van Bankzitters zijn verslaggevers Herman Nanninga en Willem van Zuilen het eens met elkaar over de actie van de hoofdsponsor van FC Lisse. Hij postte na de nederlaag tegen SJC een bericht op Facebook waarin hij zijn zorgen kenbaar maakte. 'Ongepast, onbeschoft en heel dom', zijn de heren van mening.

De hoofdsponsor van FC Lisse liet in een bericht weten dat FC Lisse 'promotie degradatie' gaat spelen 'als het zo doorgaat'. Die reactie deed veel stof opwaaien. 'Een hoofdsponsor moet geld betalen en mag best supporter zijn', vervolgt Van Zuilen. 'Hij mag best een keer aan een bestuurslid vragen of alles goed gaat en hardop afvragen of hij zijn geld wel in een goed project heeft gestoken, maar niet na drie wedstrijden. Betalen en je mond houden', is Van Zuilen stellig.

In de vierde aflevering van Bankzitters gaat het ook over Westlandia-spits Giovially Serbony, die volgens Van Zuilen weer zijn niveau uit zijn VVSB-periode te pakken heeft en over de goede prestaties van Quick Boys. Ook komt de komende tegenstander van ADO Den Haag in het bekertoernooi voorbij. 'ADO gaat geen kind hebben aan OJC', aldus Van Zuilen.