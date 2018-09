Dick Advocaat gepresenteerd bij FC Utrecht: 'Ik wil goed afsluiten in Nederland'

DEN HAAG - Dick Advocaat zegt geen moment te hebben getwijfeld toen FC Utrecht hem vroeg voor de rest van dit seizoen als coach op te treden. 'Ik heb een verleden bij de club, het stadion en de fans zijn geweldig', aldus de 70-jarige trainer, die het afgelopen seizoen bij Sparta Rotterdam met degradatie uit de eredivisie afscheid leek te hebben genomen. 'Ik wil goed afsluiten in Nederland', zegt Advocaat nu. 'En dat kan bij FC Utrecht.'

Thuiszitten is niet zijn hobby, bekent hij. 'En Utrecht is een mooie club. Als voetballer heb ik hier afgesloten en nu doet de mogelijkheid zich voor dat als trainer ook te doen. De ambitie is vooral dat ik er hier nog iets van kan maken. Op een andere manier stoppen dan met die degradatie. Dat is de uitdaging voor mij. Het moet kunnen, de kwaliteit is aanwezig. Toen mijn zaakwaarnemer Rob Jansen belde met deze optie, heb ik me afgevraagd of het wel verstandig was. Na tien minuten heb ik ja gezegd.'

FC Utrecht maakte maandag officieel bekend dat Advocaat voor de rest van het seizoen de trainer is. Hij volgt Jean-Paul de Jong op en neemt Zeljko Petrovic mee als assistent. Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys blijven deel uitmaken van de technische staf. 'We zochten iemand met ervaring, autoriteit en kwaliteit', zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. 'Met de komst van Dick is dat gelukt. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Met zijn 'drive' is hij de juiste man om onze sportieve doelen dit jaar te realiseren. Bovendien hebben wij nu de tijd om te beslissen welke stappen wij hierna zetten.'