VIDEO: 'Tamme' vos verrast vissers met bezoekje

OEGSTGEEST - Een visser en een hondeneigenaar bij de Klinkenbergerplas in Oegstgeest keken afgelopen weekend verbaasd op toen zij werden verrast door een bezoekje van een vos. Terwijl de twee rustig langs de kant van het water zaten, passeerde de vos hen zeer dichtbij.

Volgens de hondendeigenaar is de vos al langer in het gebied aanwezig. 'We ruiken hem regelmatig. Het is een zeer penetrante geur', zegt hij tegen Stichting Platform Hondenvrienden. Het dier werd later ook gezien op de fietsbrug richting Haaswijk.

De geur zet de vos in om zijn territorium af te bakenen. Volgens de Stichting jaagt een vos alleen en met de stank jaagt hij andere vossen af, zodat hij het gebied voor zichzelf heeft.



