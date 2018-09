Geen hoedjes, maar Droomvlucht: Hagenaars overspoelen Efteling op Prinsjesdag

DEN HAAG - Het is bijna net zo'n traditie als de hoedjes of de troonrede: Hagenaars die op Prinsjesdag massaal naar de Efteling gaan. Als je om je heen vraagt aan ouders, 'wat doen jullie met de kinderen op Prinsjesdag', dan is het meest gehoorde antwoord: Efteling.

Naar de Efteling op Prinsjesdag lijkt dus een traditie voor vele Haagse gezinnen. Basisschoolleerlingen uit de stad zijn op de derde dinsdag in september immers vrij terwijl de rest van het land gewoon in de schoolbanken zit, dus 'is het zo lekker rustig'. Daarom sluiten velen aan in de Haagse file naar Kaatsheuvel voor een dagje sprookjes.

Dat beeld herkent ook het attractiepark zelf. 'We merken inderdaad dat er veel Hagenaren rondlopen', vertelt een woordvoerder. 'Dat hoor je natuurlijk heel goed. Het valt ook onze medewerkers op.'



Druk, maar niet extreem druk

Is het dan wel zo rustig, als het park overspoeld wordt door half Den Haag? 'Het is wel drukker dan andere dagen in deze periode, vergelijkbaar met een weekenddag. Het is geen extreem drukke dag.'

Wie verwacht dat het in Kaatsheuvel heel rustig is, komt dus bedrogen uit. Toch hoef je volgens de Efteling ook weer niet weg te blijven om de drukte: 'Het is niet zo dat er echt te lange wachtrijen staan, van meer dan een uur bijvoorbeeld.'



'Realiteit ontvluchten'

Het pretpark doet niks speciaals tijdens Prinsjesdag. 'Mensen komen juist naar ons toe om de dagelijkse realiteit te ontvluchten', legt de woordvoerder uit. 'In het park is daarom verder niets van Prinsjesdag te merken.'

Maar of je die realiteit morgen echt kan ontvluchten is dus de vraag. Als heel Den Haag uitloopt, is de kans dat je een hoop beminde én onbeminde bekenden tegenkomt in het park natuurlijk groot. Je buurvrouw of die (vervelende) moeder van school, je kan ze zomaar tegenkomen in de wachtrij van de Droomvlucht. Mocht je dat én een beetje drukte wel aankunnen: zeker de traditie voortzetten. En anders kan je altijd nog thuis de troonrede kijken.

