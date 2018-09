'Ontzie Krimpenerwaard als laagvlieggebied'

STOLWIJK - Pro Krimpenerwaard (PK) dringt nogmaals aan op een verbod op laagvliegen in de Krimpenerwaard. Fractievoorzitter Ad Struijs gaat hierover een motie indienen. Aanleiding is het vliegtuigongeluk op 22 mei van dit jaar.

Een sportvliegtuigje stortte die dag neer in een weiland tussen Berkenwoude en Stolwijk. De twee inzittenden kwamen om het leven. Het ging om ervaren vliegers. Waarschijnlijk oefenden ze een noodlanding, al is dat officieel nog niet vastgesteld.

De Krimpenerwaard is een officieel laagvlieggebied. In juli pleitte Pro Krimpenerwaard er al voor om de gemeente te ontzien als laagvlieggebied. Probleem daarbij is dat de gemeente er niet over gaat. Het college van B&W heeft de vragen van PK dan ook doorgestuurd naar de provincie. Ad Struijs vindt dat B&W zich er daarmee te makkelijk vanaf maakt.



Stiltegebied

Struijs wijst er op dat de Krimpenerwaard niet alleen laagvlieggebied is, maar ook stiltegebied en natuurgebied voor weidevogels. 'Het laagvliegen betekent een verstoring van de duizenden aanwezige vogels (knobbelzwanen, kleine zwanen, smienten en weidevogels). Zowel de natuurverstoring als de luchtveiligheid zijn in het geding.'

