Mysterie van drijvende bloemenslingers Zoetermeer opgelost

ZOETERMEER - Een tijdje geleden riep Anky Koch uit Zoetermeer de hulp in via onze rubriek Rake Vragen om een antwoord te vinden op een mysterie. Het was haar opgevallen dat er regelmatig kleurrijke bloemenslingers ronddrijven in de Leidse Wallenwetering in de Zoetermeerse wijk Seghwaert. Mevrouw Koch is nieuwsgierig naar waar die bloemenslingers vandaan komen en waarom ze in het water dobberen.

Om een antwoord te kunnen op dit mysterie hebben we ons publiek ingeschakeld. Net als mevrouw Koch denken veel mensen dat het antwoord te vinden is in het Hindoeïsme. Ons team Rake Vragen gaat daarom bij de Hindoestaanse tempel Shri Lasmi Narayan Mandir in Zoetermeer langs met de vraag of zij een verklaring hebben.

Binnen wacht priester Diepak Baidjnath al op mevrouw Koch om haar de tempel te laten zien. De tempel is rijk versierd met beelden van Hindoestaanse goden en bloemenslingers in allerlei kleuren. ‘Bloemen staan binnen de Hindoestaanse gemeenschap centraal in onze rituelen en zijn ontzettend heilig’ vertelt Priester Diepak Baidjnath. Dat is ook te zien. Alles in de tempel is versierd met bloemen. Ze hangen aan het plafond, aan de muur en om de nek van de Hindoestaanse beelden.



Waarom liggen er bloemen in het water?

Priester Baidjnath vindt het niet gek dat er bloemenslingers in het water in Zoetermeer liggen. Hij legt ons uit dat veel Hindoestanen thuis ook rituelen houden waarbij bloemen worden gebruikt.

Volgens Hindoestanen hebben we alles slechts te leen. We moeten uiteindelijk alles weer teruggeven aan de natuur. Door de bloemen in het water te leggen ‘lossen ze op’ als een soort recyclingproces. Dit zou kunnen verklaren waarom er soms bloemenslingers in de Leidse Wallenwetering ronddrijven. Er zijn ook andere manieren om gebruikte producten terug te geven. Sommige mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om de bloemen te begraven.



De betekenis van bloemen

Bloemen, maar ook bijvoorbeeld vruchten, worden veel gebruikt in verschillende Hindoestaanse rituelen. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van bloemen mediteren. Baidjnath: ‘Als je in het hier en nu bent, dan ben je in de topvorm van jezelf. Daar kan een bloem voor zorgen.’ De kleuren hebben ook een betekenis. Zo betekent wit bijvoorbeeld transparantie en rust en staat geel voor compleetheid en wijsheid.

Dit bezoek heeft onze vragenstelster veel antwoorden gegeven. Ze weet nu waar de bloemenslingers vermoedelijk vandaan komen en ze is meer te weten gekomen over Hindoestaanse gebruiken. Hoewel dit het meest waarschijnlijke antwoord is, willen we je een andere suggestie niet onthouden.



Een Russische variant

Eerder riepen wij de hulp van ons publiek in om een verklaring te vinden voor het ‘bloemenslingermysterie’ en daar zat een bijzonder verhaal bij. Mevrouw Oomens mailde ons over een traditie van een Russische vriendin van haar. Deze vriendin plukt in de zomer wilde bloemen die ze in haar haar draagt. Aan het einde van de dag is het de bedoeling om de bloemenkrans in het stromende water te gooien, zodat de krans verder drijft.

‘Het idee is dat als het meisje ongetrouwd is en een ongetrouwde jongen de krans vindt en uit het water haalt, ze zullen trouwen’, aldus Oomens. Mevrouw Oomens schrijft dat het een oud volksgeloof zou zijn in de plaats waar haar Russische vriendin vandaan komt (Oblast Toela). ‘Wie weet wonen er jonge ongehuwde Russinnen in Zoetermeer’, vervolgt Oomens haar betoog. Om af te sluiten met het ps’je: ‘mijn Russische vriendin is inmiddels getrouwd’.



