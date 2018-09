Kogelgaten coffeeshop Delft waren afgedekt met poster

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. (Foto: District8)

DELFT - De twee kogelgaten in het raam van coffeeshop The Game in Delft waren afgedekt met een poster toen de politie zondag aankwam. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan Omroep West. De coffeeshop in de Breestraat werd zondagochtend beschoten. In mei werd de zaak ook al onder vuur genomen.

Zondagochtend rond half negen kreeg de politie de melding dat er op de coffeeshop geschoten was. Op foto's is te zien dat op de plek waar de inslagen zijn geweest een poster hangt. Het Openbaar Ministerie laat weten dat dit mogelijk strafbaar is. Er wordt nog onderzocht wie de poster op het raam heeft geplakt.

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt sloot The Game na de beschietingen voor 72 uur. Een woordvoerder laat weten 'dat de burgemeester zich beraadt op eventuele vervolgstappen'. De gemeente onderzoekt of er na dit schietincident behoefte is aan een bijeenkomst voor bewoners van de Breestraat.



A4-tje op het raam

Op het raam van de coffeeshop hangt maandag een A4-tje met de tekst: 'In afwachting van nadere besluitvorming is The Game aan de Breestraat 30 te Delft m.i.v. zondag 16-09-2018 tot woensdag 19 september 2018 18:00 uur gesloten verklaard.' De kennisgeving is ondertekend door de burgemeester.

De politie onderzoekt of er een samenhang is tussen deze beschieting en eerdere geweldsincidenten in Delft.