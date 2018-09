'We hebben voor ons leven gevochten'; slachtoffer naakte blokfluitspeler vertelt

DEN HAAG - Het is een totale nachtmerrie die Linda en haar tienerdochter overkomt. Een wildvreemde man die midden in de nacht hun woning binnendringt en alles kort en klein slaat met een honkbalknuppel. De twee vrouwen zijn er nog steeds van ondersteboven.

Het is heel vroeg in de ochtend op deze maandag. Iedereen in de Werkhovenstraat in de Haagse wijk Leyenburg is in diepe slaap wanneer er opeens een man op de deur van een portiekwoning staat te bonzen.

'We waren doodsbang', vertelt de dochter, die niet bij haar naam genoemd wil worden. 'Ik lag te slapen toen die man opeens op de deur aan het bonzen was en ons huis binnendrong. Ik kon me onder de dekens verstoppen en toen is hij naar de slaapkamer van mijn moeder gegaan.'



'Hij begon met een honkbalknuppel te slaan'

'De man was volledig over de rooie, hij bleef maar aan het schreeuwen en noemde telkens een bepaalde naam. We konden hem niet verstaan want hij sprak geen Nederlands. Hij haalde opeens een honkbalknuppel tevoorschijn en begon om zich heen te slaan. We hebben gevochten voor ons leven. Uiteindelijk heeft hij mijn moeder bij haar haren gepakt en uit het portiek gegooid, daarna deed hij dat bij mij. We zijn toen gevlucht', vertelt de dochter. Tekst loopt door na Tweet.

Blokfluit spelen op het balkon

'Wij zijn zwaar mishandeld, mama heeft hechtingen en we zitten helemaal vol met blauwe plekken.' Door de klap met de honkbalknuppel liep Linda een flinke hoofdwond op. Ze is in het ziekenhuis gehecht. Uiteindelijk zijn de twee door een vriend opgevangen.

De man had zich inmiddels in de woning verschanst en de deur geblokkeerd. Hij vernielde het interieur, gooide dingen naar buiten en kleedde zich uiteindelijk uit op het balkon. Daar ging hij blokfluit staan spelen.

De andere bewoners van het portiek moesten hun huis verlaten. Een arrestatieteam kon uiteindelijk in de woning komen. De man werd gearresteerd en is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij gewond was geraakt in het portiek.