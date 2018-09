Assistent-trainer ADO Den Haag Heesen voor één duel geschorst

DEN HAAG - Assistent-trainer van ADO Den Haag Dirk Heesen is door de KNVB voor één duel geschorst. Dit meldt de Haagse voetbalclub op zijn website. Heesen kreeg een schikkingsvoorstel van één duel van de nationale voetbalbond, dat heeft hij geaccepteerd.

Heesen werd afgelopen zaterdag door scheidsrechter Bas Nijhuis naar de tribune gestuurd. Volgens de officiële lezing maakte hij zich schuldig aan 'het herhaaldelijk in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de belissing van de arbitrage en/of het verlaten van de instructiezone zonder toestemming van de scheidsrechter'.

Heesen mist door zijn schorsing de wedstrijd tegen Vitesse. ADO speelt zaterdagavond tegen de geelzwarten in de Gelredome. In eerste instantie was de wedstrijd voor komende zondag gepland, maar op verzoek van de Arnhemse ploeg is die verplaatst.



Airborne-wedstrijd

Het duel heet de Airborne-wedstrijd. De Gelderlanders schenken rondom de wedstrijd aandacht aan de Britse en Poolse militairen die in de Slag om Arnhem het leven lieten en begraven liggen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. De Slag om Arnhem begon op 17 september 1944 en duurde een week. Er sneuvelden ruim 1700 militairen.

LEES OOK: Voetbal en kunst: 'schitterend spandoek' voorafgaand aan ADO - PSV