Van Zuilen: 'Blij dat ze mij niet zien als een lul met een microfoon'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze tweede aflevering gaat het onder andere over: behoort Marciano Mengerink al tot de grootste spitsen ooit in het amateurvoetbal? en of Willem de zaakwaarnemer van Gio Serbony is?

Willem, het weekend zit er weer op. Al bijgekomen van de wedstrijden?

'Jazeker. Een beetje verkouden. Maar voor de rest gaat het prima.'

Mooi, laten we beginnen. Je was zaterdag bij Rijnsburgse Boys tegen Kozakken Boys. Had Rijnsburgse Boys een offday?

'Daar doe je Kozakken Boys tekort mee. Die speelde gewoon goed. Natuurlijk gaf Rijnsburgse Boys makkelijk kansen en doelpunten weg. Maar Kozakken Boys had het ook gewoon goed staan. Het ligt in het midden: ‘de Uien’ waren niet goed, maar Kozakken Boys speelde prima.’

'Wilfred van Leeuwen, de trainer van Rijnsburgse Boys, vond niet dat het mocht; zo’n wedstrijd van zijn ploeg. Die wedstrijden zitten er elke week wel tussen. Kozakken Boys stond voorafgaand aan de wedstrijd laatste. Dat is natuurlijk wel gewoon een ploeg die in het linkerrijtje gaat eindigen.'

Kozakken Boys is geen huis-, tuin- en keukenclubje. Hoe verklaar jij die slechte start. Heeft dat met de nieuwe trainer Jasper de Muijnck te maken?

'Je kunt niet de schuld of verdienste bij iemand specifiek neerleggen. Er zijn belangrijke spelers vertrokken bij Kozakken Boys. De Muijnck moet bouwen aan een andere ploeg. Daar heeft hij tijd voor nodig. Er zijn tien clubs die een selectie hebben om in de top vijf te eindigen en Kozakken Boys is er daar één van.'

Marciano Mengerink scoorde twee keer voor Katwijk tegen VVSB en staat na vier wedstrijden op zes treffers. Staat hij al in het rijtje van beste spitsen die jij kent uit de geschiedenis van het amateurvoetbal?

'Daar gaat hij wel langzaam heen. Het is natuurlijk een gigantisch goede spits. Hij is iemand die zo seizoen na seizoen maakt. Vroeger had je iemand als Hans Zwaan van Rijnsburgse Boys en Katwijk, Jaan de Graaf van IJsselmeervogels, Mart van der Plas van Quick Boys en Ron de Jager van Scheveningen. Je overvalt me trouwens een beetje met deze vraag. Er zijn er natuurlijk nog meer. Wellicht weet ik er straks nog een paar.'

'Weet je wat het is bij Marciano. Ik verbaas me er niet eens meer over dat hij meer dan één op één loopt. Dat zegt denk ik wel genoeg over zijn prestaties.'

Dan de tegenstander van Katwijk: VVSB. Die hebben nog steeds niet gewonnen. Is die slechte start ergens aan toe te schrijven?

'Die overwinning komt wel. In Jack Honsbeek heeft VVSB vertrouwen. Als je als trainer in de tweede of derde divisie werkt ben je natuurlijk geen koekebakker. Die krijgt Bavo wel aan de praat.'

'Vorig jaar hadden ze ook zo’n slechte start. Toen moest trainer Mark Schenning al snel weg. Dat is voor Jack niet aan de orde.’

De hoofdsponsor van Lisse moet zijn kritiek binnenskamers houden Willem van Zuilen

In bankzitters was je fel over de hoofdsponsor van Lisse. Die man steekt geld in de club, dan mag hij zich toch wel negatief uiten?

'Het kan zijn dat ik fel overkwam. Ik kreeg zondagmorgen een appje met een screenshot. Daar deed die man zijn beklag. Als hoofdsponsor moet je je niet publiekelijk uiten. Dat doe je binnenskamers. Dan loop je maar naar de man toe met wie je dat contract hebt afgesloten.'



'Daarnaast is het veel te vroeg om al te praten over nacompetitie of degradatie. Er is in principe nog niets aan de hand. Bij Lisse-supporters was de gedachte: hoe kun je van SJC verliezen ? Dat vind ik eerlijk gezegd respectloos naar SJC toe. Die club zit niet in die competitie omdat er voorafgaand is geloot en ze toen toevallig in de derde divisie terechtkwamen. SJC heeft dat helemaal zelf verdiend.'

'Nogmaals: die hoofdsponsor mag zich natuurlijk boosmaken. Iedereen mag zijn mening uiten. Het is een vrij land. Maar doe dat binnenskamers. Lisse heeft pas drie wedstrijden gespeeld. Ik was eerder verbaasd over dat bericht dan boos. Ik begreep niet waarom die man dat deed.'

Je was bij Westlandia tegen OJC Rosmalen. Je zag de thuisploeg winnen. Hoe belangrijk was dat voor de ploeg uit Naaldwijk?

'Die overwinning was meer dan welkom. Ze zijn natuurlijk dragende spelers als Patrick Batist en Jeroen Spruijt kwijtgeraakt deze zomer. Ik zag ze dit seizoen voor het eerst en er werd bij vlagen goed aanvalsspel op de mat gelegd. Leuke combinaties en prima doelpunten. Wat me ook goed deed was het spel van Gio Serbony.'

Die opmerking van de OJC Rosmalen-trainer is doping voor Beugelsdijk Willem van Zuilen

Je hebt het vaker over Serbony. Ben jij toevallig zijn zaakwaarnemer?

'Haha, nee dat niet. Ik hou van zijn manier van spelen. Hij scoort, maar is ook belangrijk voor het elftal. Ik zag hem gisteren weer slepen, zwoegen en zweten op het veld. Daar geniet ik dan van.'

'Toen hij bij VVSB speelde had ik het ook vaak over hem. Bij Rijnsburgse Boys heeft hij het niet laten zien. Misschien omdat ze niet zo aanvallend speelden. Zondag heb ik de oude Serbony van VVSB weer gezien.'

Je sprak naderhand ook met de trainer van OJC Rosmalen Bas Gösgens over de komende bekerwedstrijd van zijn ploeg tegen ADO Den Haag. Die man had opmerkelijke uitspraken. Hij zei onder andere: als er kans was voor OJC tegen ADO dan was dat in de omschakeling omdat Tom Beugelsdijk geen honderdmetersprinter is. Hoe kijk jij tegen die uitspraak aan?

'Tommy mag dan misschien niet de snelste zijn, dan is hij altijd nog wel een slimme verdediger. Die uitspraken zijn doping voor Beugelsdijk. Beugelsdijk is misschien niet de rapste in de eredivisie, op het niveau van OJC Rosmalen is hij gewoon een van de snellere.'

'Weet je wat het is. Ik overviel die man ook wel met die vraag. Hij kan moeilijk zeggen: OJC gaat niet door, we spelen voor spek en bonen. Hij moet ook wat zeggen.'

Over ADO gesproken. Heb je de wedstrijd tegen PSV nog gezien?

'Ik heb ADO zitten kijken tot de 0-3. Toen heb ik de televisie aan laten staan en heb ik een drankje en een hapje genomen. Lekker een beetje ouwehoeren.'

'Ik baalde wel van dat foutje van Lex Immers. Die heb ik zien debuteren, toen ik ADO voor West volgde. Die gun je dat niet. Dat vond ik jammer.'

Voetbal is net als seks. Binnen vijf minuten kan het er totaal anders aan toegaan Willem van Zuilen

Aletha Leidelmeijer noemde je vrijdag in een interview een trots man. Ben jij dat ook?

'Trots is misschien het verkeerde woord. Vereerd denk ik. Vereerd dat ik deze analyse mag geven. Vereerd als ze me vragen voor een mening in de krant of voor de camera van Fox. Het is een blijk van waardering. Ik loop al heel wat jaren mee en ze zien me niet als een lul met een microfoon. Dat is het meer.'

'Ik ben wel trots hoor. Op Aletha! Dat ze op zaterdag die show presenteert. Wanneer was het? Twaalf of vijftien jaar geleden ging ze als stagiaire met mij mee. Ze is sindsdien niet veranderd. Altijd dezelfde vrolijke meid gebleven. Als ik haar dan op zaterdag aan tafel zie zitten. Dan ben ik trots. Ze zit daar trouwens niet omdat ze met mij heeft gewerkt hoor. Dat is puur haar eigen verdienste.'

Kim Holland vult komende vrijdag bij ons de toto in. Je gaat zelf naar de wedstrijd Scheveningen – Katwijk. Heb je nog een tip voor haar voor die wedstrijd?

'Gaat Kim het doen, leuk! Ik ben benieuwd wat ze er van brouwt.'

'Een echte vissersderby komende zaterdag. Die staat los van de stand. Is echt onvoorspelbaar. Dus ik heb niet echt een tip voor Kim wie er gaat winnen.'

'Zeg maar tegen Kim dan voetbal net als seks is. Binnen vijf minuten kan het er totaal anders aan toegaan. Het is heel onvoorspelbaar. Als Kim haar huiswerk goed doet. Even naar bankzitters kijkt. Dan heb ik alle vertrouwen in haar.'

Wil je nog iets anders kwijt Willem voordat we afsluiten?

'Ja, jammer dat we het niet over Quick Boys hebben gehad.'

Daar kan ik wel een vraagje over stellen. Vier gespeeld, twaalf punten. Hoe bijzonder is dat?

'Toch wel bijzonder. Ze hebben zo'n start heel lang niet gehad. Dat wekt vertrouwen. Quick Boys heeft een prima selectie. Sommige plekken dubbel bezet. Met name in de spits. Alhoewel: Dennis Kaars en Bart Steltenpool kunnen ook wel samen spelen. Daarnaast is Erik Assink iemand die de klappen van de zweep kent. Chapeau voor Quick Boys.'

Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.