350 cementwagens storten vloer parkeergarage Leiden De parkeergarage bij de Garenmarkt in Leiden | Foto: Robbert van Cleef Impressie van de nieuwe garage | Studio VVKH Impressie van de parkeergarage | Studio VVKH

LEIDEN - De bouw van de parkeergarage aan de Garenmarkt in Leiden bereikt maandag en dinsdag een hoogtepunt. Letterlijk is het eigenlijk een dieptepunt, want de garage wordt ondergronds gebouwd. In totaal 350 cementwagens storten in twee dagen tijd 3600 kuub cement in de bouwput. Daarmee wordt de betonnen vloer gemaakt.

Leiden bouwt al ruim een jaar aan een tweede grote parkeergarage voor de stad. Naast de Lammermarkt krijgt ook de Garenmarkt een ondergrondse parkeergarage. 'Iedere tien minuten komt er nieuwe vrachtwagen met cement', zegt omgevingsmanager Teun Dekker van Dura-Vermeer. 'Het is een continu proces en we gaan ook 's nachts door.' Het is een enorme logistieke operatie, en dus is er opnieuw flink wat overlast voor de omwonenden. 'Ik heb er gemengde gevoelens over', zegt buurtbewoner Fred van der Loo. 'Aan de ene kant is het een huzarenstukje dat ze dit kunnen bouwen in een oud stadscentrum, aan de andere kant zijn we de herrie na anderhalf jaar ook wel zat.'

Fans van de bouw Toch zijn er ook fans die de bouw dagelijks goed volgen, uiteraard bewapend met camera. 'Ik ben hier iedere dag', zegt een oudere man die staat te kijken op de parkeergarage van de Hoogvliet. 'Ik zat vroeger zelf in de bouw maar ik heb bewondering voor de manier waarop ze tegenwoordig bouwen.' De bouw van de parkeergarage zal waarschijnlijk begin 2020 worden afgerond.