Celstraf voor billenknijper die in Hofbad toesloeg

DEN HAAG - De man die eerder in het Hofbad in Den Haag-Ypenburg meerdere badgasten betastte, is maandag veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij heeft volgens de rechter zes minderjarigen betast.

Op zondag 18 maart klaagden meerdere recreanten bij de badmeester over een bebaarde man die hen met een duikbril op in in de stroomversnelling van het bad betastte en dit soms ook onder hun zwemkleding deed. De badmeester waarschuwde de man, maar kort daarop meldden zich nog meer mensen die ook waren betast. Het Hofbad hield daarop de man tegen en schakelde de politie in, waarna de man kon worden aangehouden.

Bij de politie verklaarde de uit Iran afkomstige illegale man dat hij de meisjes inderdaad had 'aangeraakt' omdat hij daar een 'drang' toe had. Maar het ontuchtige billenknijpen en betasten onder de zwemkleding worden door de 36-jarige Farhad K. ontkend.



'Gebrek aan inzicht'

Volgens de rechtbank is het in ieder geval bewezen dat de man vijf minderjarige meisjes en een jongen ontuchtig betastte. Eén van de meisjes was 9 jaar oud. 'De ontkennende houding van de verdachte toont een gebrek aan inzicht in de ernst van zijn handelen', aldus de rechtbank.

Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden had het Openbaar Ministerie tien maanden waarvan drie voorwaardelijk geëist. De verdachte moet van de rechter aan een van de meisjes 500 euro smartengeld betalen. Als de Iraniër weer vrij komt, wordt hij hoogstwaarschijnlijk uitgezet.

