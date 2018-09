T-shirts met Westlandse uitspraken: 'Ik spoug ervan'

WESTLAND - 'Plukkie al? Tis beurt. Ik spoug ervan.' De echte Westlander is maar wat trots op deze uitspraken. Daarom kunnen de Westlanders vanaf nu ook in kleding rondlopen met deze bekende uitspraken. De Westlandse ondernemer Ramesh Bipat lanceerde namelijk onlangs een nieuwe kledinglijn, genaamd Label0174.

'Ik merkte dat de Westlandse spreuken steeds minder worden gebruikt. Dat was twintig jaar geleden wel anders. Ik wil hiermee de uitspraken weer een beetje op de kaart zetten', vertelt Ramesh.

Om te zorgen dat iedereen iets kan vinden wat bij hem of haar past heeft de Westlandse ondernemer een breed assortiment: van slabbetjes tot telefoonhoesjes.



Westlandse trots

Erna Boekestijn verkoopt in haar feestwinkel De Bladwijzer in Naaldwijk al 28 jaar Westlandse spullen. Zij begrijpt wel waarom Ramesh begonnen is met deze lijn. 'Het Westland ligt als een soort Asterix en Obelix-gebied middenin de Randstad omgeven door Rotterdam, Den Haag en Delft. Westlanders willen daarom graag iets eigens en laten zien waar ze vandaan komen.'

Inmiddels loopt de lijn van Ramesh zo goed dat hij bezig is met een speciale kerstcollectie. 'Ik ben er momenteel druk mee bezig, dus ik kan nog niet te veel verklappen. Maar ik denk dat de Westlanders dit ook heel erg herkenbaar vinden.'





