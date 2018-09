Laatste puntjes op de 'i' in de Ridderzaal voor Prinsjesdag

Dinsdagochtend is de laatste schoonmaakronde in de Ridderzaal. Daarna moet alles klaar zijn. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Tientallen mensen hebben maandag hard gewerkt om de laatste puntjes op de 'i' te zetten in de Haagse Ridderzaal. Van de troon tot het tapijt en ook de temperatuur in de zaal, alles moet in orde zijn voor de troonrede.

Mirjam Evers, beheerder van de Ridderzaal, legt uit dat er al een week lang wordt gekoeld om de zaal op temperatuur te krijgen. 'Dinsdag hebben we duizend mensen in de zaal zitten. Deze duizend mensen zijn allemaal kleine kacheltjes, dus het wordt ontzettend warm', legt ze uit. 'Af en toe zie je de mensen in de zaal zo lekker knikkebollen, dat is gewoon door de warmte.'

Niet alleen de troon, maar ook de duizend stoelen in de Ridderzaal krijgen een koninklijke behandeling. De Haagse meubelmakerij Moesman verzorgt al jaren het meubilair in de zaal. 'We zorgen voor de stoelen, armstoelen en de troon', aldus Vincent Weel van de meubelmakerij. 'We zorgen ieder jaar weer dat het er spik en span bijstaat.'





Hele dag bezig met bloemen

Bloemist Ton Verzijl van 't Toefje vertelt dat een team van vijf personen al sinds 9.00 uur 's ochtends bezig is met de bloemen in de zaal. 'We zijn de hele dag bezig geweest.'

Dinsdagmiddag om 13.15 uur wordt in de zaal de troonrede voorgelezen door koning Willem-Alexander. Dinsdagochtend volgt nog een laatste schoonmaakronde, daarna is de Ridderzaal er helemaal klaar voor.

